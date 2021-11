Persoon met helikopter van verraderlijke Verklikkerplaat in Renesse gehaald

Als nanny kan Diede (19) aan het werk bij oliesjeiks en koningshui­zen, maar zelf vindt ze vooral het werken met kinderen heel leuk

ZIERIKZEE - Ze is gek op kinderen, al haar leven lang. En daar wil ze heel graag haar vak van maken. De Zierikzeese Diede van Meer (19) heeft zich ingeschreven bij de nanny-school Norland in het Engelse Bath. Aan deze prestigieuze opleiding worden nannies klaargestoomd om in dienst te treden bij koninklijke families, oliesjeiks, gevierde advocaten of celebrities. ,,Ik hoop ooit de wereld rond te reizen.”

29 oktober