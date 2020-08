Personeel The Italian Cuisine in Renesse in quarantaine na coronabesmetting medewerker

Video Been omhoog, zwaaien met de armen en gaan met die banaan op het Zierikzee­se kunste­naars­plein­tje

6 augustus ZIERIKZEE - Zo strak gestileerd als John Cleese het doet, met hoog geheven been, hoeft het niet. Als het maar een beetje gek is. Want er mag veel meer gelachen worden, vinden initiatiefnemer Christel Brunger en kunstenaar Inge de Groot. Hun silly walkszebrapad in Zierikzee werd donderdag officieel in gebruik genomen.