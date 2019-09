Peren in Burgh duur verkocht

Het was de 145e keer dat de perenoogst per opbod verkocht werd. Veilingmeester Henk van Felius in zijn speciale rode jasje was er voor de 31e keer bij. Er werden wel een paar tradities gebroken. Wethouder Jacqueline van Burg mocht, zoals dat altijd gaat, namens de gemeente de veilingvoorwaarden voorlezen. Vervolgens is dan de eerste koop voor de gemeente. Er werd echter zo enthousiast geboden, dat die aan de neus van de wethouder voorbij ging. Bij de tweede koop had ze meer geluk. Ook de familie Bijkerk wist ‘hun perenboom’ voor de deur niet te bemachtigen.