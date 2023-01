Peggy woont in Singapore: ‘We moesten trouwen, anders mocht ik hier niet wonen en werken’

,,Mijn tweelingzus Bonny en ik werden in het ziekenhuis in Goes geboren. Ik ben twee minuten ouder. Mijn broertje Paul is nu 29 jaar. We begonnen als kleuters op de St. Willibrordusschool, daarna naar de Pontes. Een fijne tijd. Tot havo 3 zat ik bij mijn zus in de klas. Daarna ging zij naar het vwo. Dat we toen in gescheiden klassen zaten, was nooit een probleem.”