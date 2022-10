Paviljoenhouders hebben ontheffing voor rijden op het Schouwse strand

Jaylee (5) scoort een K3-jurk voor een schijntje en is er dolblij mee

Jaylee Siesse (5) uit Burgh-Haamstede is er dolblij mee. Ze tikte zaterdag op de Kinderkledingbeurs in Zierikzee een prachtige jurk van K3 op de kop. Jaylee was niet de enige. Met een team dat tot diep in de nacht aan het werk was om alles weg te hangen en mensen met hun armen vol kleding in de rij bij de kassa’s is maar één conclusie mogelijk. De Kinderkledingbeurs is geslaagd.

