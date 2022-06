Parkeervignet is op Schouwen-Duiveland minder populair dan verwacht en geeft volgens D66 ook een verkeerd signaal af: het stimuleren van autogebruik

Het parkeervignet was al een doorn in het oog van de Schouwen-Duivelandse fractie van D66 en zeker nu de kosten hoger blijken uit te vallen voor de gemeente met 67.000 euro. De gemeente ging bij de invoering van het parkeervignet in 2021 uit van een ruime ton aan kosten en voor dit jaar zou dat ruim 25.000 euro zijn, maar dat bedrag wordt dus overschreden. Het parkeervignet is bedoeld als tegemoetkoming aan inwoners voor de gestegen parkeertarieven. Voor 30 euro per jaar kan het worden aangeschaft om onbeperkt te parkeren bij de stranden en maximaal twee uur op betaald parkeerplekken in de kernen.