Paraglider crasht tegen duinen Burgh-Haamstede

Fjoertoer Renesse toe aan een groter jasje

13:00 RENESSE - Met een maximum van 3500 lopers was de zesde Fjoertoer snel uitverkocht. Het succes van de sfeervolle avondwandeling langs licht- en vuurobjecten is zo groot dat mensen teleurgesteld moeten worden. De organisatie ziet groeimogelijkheden. ,,Vijfduizend deelnemers kan in principe.”