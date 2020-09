Pannenkoekhuis Zierikzee wordt een Spaans restaurant

Filmfesti­val in fiZi: gevarieerd aanbod, goede discussies

20 september ZIERIKZEE - Ook bij stralend nazomerweer nodigt een filmfestival uit om je onder te dompelen in een zeer gevarieerd aanbod en als toeschouwer enkele dagen achtereen in een donkere zaal allerlei verhalen te beleven. Die conclusie mag getrokken worden uit de eerste editie van filmtheater fiZi in Zierikzee als satelliettheater van Film by the Sea.