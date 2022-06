Pannenkoeken en falafel zorgen voor meer dan een gezellige picknick: ‘Wereldvrouwen helpen elkaar’

Taakstraf voor hoofdagent die verzeke­ring probeerde op te lichten door Camaro in brand te steken

MIDDELBURG - Voor een poging om de verzekering op te lichten heeft de rechtbank in Middelburg woensdag de 54-jarige V. I. uit Scharendijke een voorwaardelijke taakstraf van dertig uur opgelegd. Het Openbaar Ministerie (OM) had het dubbele geëist. I. was in het bezit van een Chevrolet Camaro, maar wilde de wagen, waar hij 11.750 euro voor had betaald, weer van de hand doen. Hij zette de auto op Markplaats maar dat leverde geen kopers op.

