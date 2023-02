Pakketdienst schrapt buurtpunt in Burgh-Haamstede, een maatje te klein voor Homerr

Middelburg­se handballer voor het eerst in voorselec­tie Oranje

De Middelburgse handballer Thomas Houtepen (20) is voor het eerst in zijn carrière opgenomen in de voorselectie van het Nederlands team. Bondscoach Staffan Olsson nam hem dinsdag op in een groep van 33 spelers. Op 24 februari wordt de definitieve selectie bekend.

7 februari