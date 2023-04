Paasduik Renesse zorgt voor prachtige aftrap van het nieuwe seizoen

Sylvia uit Vlissingen eet met Pasen eieren van haar eigen knuffelkip­pen: ‘En de eitjes zijn héérlijk!’

Sylvia Dix houdt ze in haar Vlissingse stadstuintje, bij priester Thaddy de Deckere scharrelen ze gezellig om de pastorie in Middelburg: kippetjes. Komt dat even goed uit, nu de prijs van de eieren zo hoog is. ,,Het zijn ook nog eens knuffelkippen”, zegt Sylvia lachend. ,,En de eitjes zijn héérlijk!”