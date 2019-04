PaasChallenge in de polder van Zonnemaire

ZONNEMAIRE - Een nacht lang door de polder trappen voor een zoektocht met een Laatste Avondmaal op Stille Zaterdag en een ontknoping op Paasmorgen. Veertien jongeren van kerken in Zonnemaire, Nieuwerkerk en Zierikzee stapten zaterdagavond bij de kerk van Zonnemaire op de fiets voor de PaasChallenge. Met een mobieltje in de hand en een slaapzak achterop.

Dominee Marjan Riedijk drukt ze vlak voor vertrek een envelop in handen. Daarin zit een brief van Maria, moeder van Jezus, met een QR-code. In een filmpje roept zij de kijkers op haar zoon te helpen. ,,Zodat hij niet alleen komt te staan. We moeten winnen. Verliezen is geen optie.”

Avontuur

De brief geeft ook coördinaten prijs. Daarmee is de nachtelijke zoektocht begonnen. Leuk, vindt Feline Hanse (15) het avontuur dat haar wacht. Ze slaat normaal gesproken nooit een nacht over. ,,Nou ja, met een slaapfeestje. Maar dat is toch anders.” Er tegenop zien doet ze totaal niet. Nou zit het weer ook wel grandioos mee. Geen regen en geen windkracht 8. ,,Dat zou pas een challenge zijn.”

Puzzeltje

Annika van Dijke en Sophie Teunissen bekijken ondertussen de brief van Maria en ontdekken al snel dat de achterkanten van alle brieven samen een kaart vormen. Er is nog geen kilometer gefietst, maar al wel een puzzeltje opgelost.

De PaasChallenge is een landelijk spel, ontwikkeld door JOP (Jong Protestant). Het thema van dit jaar is: ‘Winnen of verliezen?’ Jongeren leven zich in het verhaal van Jezus in zijn laatste dagen op aarde. De PaasChallenge is op Schouwen-Duiveland aangepast aan de eigen omgeving en eigen jongeren.