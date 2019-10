Paardenpension bij Kop van Schouwen mag 12 paarden houden

Zuinige Kees Beaart brengt Zeeuwse meesters uit Gouden Eeuw bij elkaar

15 oktober Hij barst niet van de centen, maar Kees Beaart is wel gepassioneerd. Hij heeft er alles voor over om oude Zeeuwse meesters voor het voetlicht te brengen. Het door hem verzamelde Zeeuws erfgoed wordt in het Stadhuismuseum in Zierikzee geëxposeerd