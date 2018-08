Paarden en publiek uit elkaar op Burghse Dag

Au­to-inbrekers Burgh-Haamste­de op heterdaad betrapt

5 augustus BURGH-HAAMSTEDE - Twee mannen uit Duitsland - een 22-jarige man uit Rosendahl Ot Holtwick en een 21-jarige man uit Legden - zijn in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden op de Kloosterweg in Burgh-Haamstede. Zij worden verdacht van een auto-inbraak in de Stuifketel.