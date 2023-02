Paarden en kinderen bij Strao Renesse stralen als vanouds

Alsof de paarden het ’s ochtends tijdens het wassen van hun benen in de branding van het strand op Renesse voelden. En de kinderen in de middag tijdens het ringsteken ook. De eerste Strao van het jaar was, na aangepaste coronajaren, weer als vanouds.

Op het strand werden de ruiters opgesplitst. De snelle rijders in galop sloten later weer aan bij de rijders, die het na een enkel drafje, rustig aan deden. Voor diegene die niet weten wat Strao is: folklore in de westhoek van Schouwen-Duiveland. Een strandrit en optocht waarbij versierde paarden van Renesse en omstreken hun benen wassen. Cultureel erfgoed ook.

,,Prachtig”, vindt Julia Huybregts (7), kijkend naar de paarden en pony’s die even uitrusten van het ringsteken op het dorp. Ze zit op de arm van opa Henk. Eng zijn de paardjes niet, maar al te dichtbij komen is ook weer niet de bedoeling. ,,Voor ons is het de eerste Strao die we zien. We zijn uit Eersel, vlakbij Eindhoven, speciaal er voor naar Renesse gekomen. We hebben Julia een dagje mee uit genomen en moeten zo nog terug.” ,,Een echte verrassing”, straalt Julia.

Terug van weg geweest was het ringsteken op de Lange Reke. Vorig jaar kon dat door storm Eunice niet doorgaan. De kinderspelen werden toen in de hal van manege Grol gehouden. Het weer was dit keer geen belemmering. Een onrustig paard van de organisatie werd uit veiligheid nog ingewisseld. Zoals altijd won bij het ringsteken Jacolien Kiesenberg. Rink Boerma en Evi van de Male werden respectievelijk tweede en derde. De vierde plek moest worden gedeeld door Estella Willems en Rilana Leering. Sabrina van Mourik werd zesde. De ringstekers werden bekeken door tientallen toeschouwers. Het samenzijn was evenzeer belangrijk. Volgens de organisatie waren de dranken, op bier en juttertjes na, uitverkocht.

Schrik

,,Dat ik niets te doen heb gehad, betekent goed nieuws”, aldus EHBO-er Jeroen Verschore. ,,Voor dat ene paard van de organisatie was het misschien schrik. Of de lange winterse periode op stal.” Met de eerste Strao in het jaar zijn de ruiters en paarden los. Los ging het ook in het bekende cafe Het Wapen van Zeeland.

