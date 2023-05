Overwegend bewolkte dag op Schouwen-Duiveland

Pattinama-Kerkhove verliest in tweede kwalifica­tie­ron­de Roland Garros

Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove is in Parijs in de tweede voorronde van Roland Garros uitgeschakeld. De uit Zierikzee afkomstige speelster maakte het aanvankelijk spannend tegen de Russin Elina Avanesyan, maar kon het in de derde set niet meer bolwerken. De setstanden waren 6-3, 4-6 en 6-3.