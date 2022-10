Over paar jaar wil ik bij de top in de rapmuziek horen

JONG IN ZEELANDHoe is het om op te groeien in Zeeland? Waar houden jongeren zich mee bezig? We laten hen op deze plek aan het woord. Vandaag: Binck Raats (17) uit Renesse.

Hoe gaat het op school?

,,Prima. Ik zit in vwo 6 en doe de richting Economie & Maatschappij met vakken als Duits, Nederlands, Engels, Economie en Handelseconomie. Het is veel stof, maar ik wil niet stoppen. Ik vind school belangrijk. Mijn vwo-diploma moet straks een back-up voor mij zijn. Dan kan ik altijd gaan studeren.”

Weet je al welke richting je op wil dan?

,,De muziek-kant. Een vervolgopleiding op de Herman Brood-academie in Utrecht bijvoorbeeld. Of de Popacademie in Tilburg. Muziek trekt mij. Ik ben nog jong en heb een heel leven voor me. Allereerst wil ik het in deze branche proberen te maken, met kleine stapjes. Dan kan ik later alsnog, als ik er klaar mee ben of als dat niet gaat lukken, op een studie overstappen.”

Je maakt muziek, hoe is dat zo gekomen?

,,Ik zat vroeger altijd al te pielen met muziek. Songs te luisteren. Het rappen begon in de brugklas en ik maakte beats op mijn eigen computer. Ik speelde nooit piano of zo, maar was wel altijd online noten aan het inklikken. Onder melodietjes beats zetten. Zeker in coronatijd zat ik uren achter mijn muziekcomputer te oefenen. Een vriend zei: je moet je eigen beats eens op TikTok zetten. De eerste dag honderd volgers, de tweede dag 10.000 en nu zit ik soms op 70.000.”

Vertel eens over je eerste eigen singel en optreden.

,,Mensen kunnen bij mij een beat of melodie verkrijgen. Mijn eerste eigen singel heet Zij wil. De titel is een verkorting van de eerste zin van het liedje: ‘Zij wil nu naar de party’. Een beetje catchy en korte titel is altijd wel handig. Op 29 juli bracht ik mijn liedje uit, via Spotify. Ik heb ook al mijn eerste show gedaan. Camping Julianahoeve had voor optredens Flemming en Emma Heesters geboekt en had in het voorprogramma minuten over. Zij belde mij als local. Pfoe. Dat was wel even spannend. Ze zeiden een optreden voor een man of driehonderd. Toen ik daar aankwam bleken het er drieduizend te zijn, op het plein op de camping. Het optreden ging verrassend goed. Live zingen is wel een dingetje.”

Waar wil je heen met je muziek?

,,Naar de top. Tussen grote artiesten als Snelle, Boef en Ronnie Flex staan. Uiteindelijk van mijn hobby mijn beroep kunnen maken.

Je sport ook veel, niet?

,,Elke week ben ik twee of drie keer aan het kickboksen bij No Mercy Gym aan de Industrieweg in Zierikzee. Warming-up, touwtje springen, krachttraining en sparren. Een sport die je echt voor jezelf doet. De ene keer zijn er twintig man, de andere week acht. Er is altijd een vaste trainer. Vroeger heb ik gevoetbald, maar kickboksen vind ik fijner.”

Ga je vaak uit in je woonplaats Renesse?

,,Ja, bij Pinky’s of De Zoom. Gezellig. Iedereen kent iedereen van het eiland. En tegenwoordig ook uit Ouddorp. Er rijden nu ook bussen naar andere eilanden. Zelf kan ik lopend van en naar huis.”

Je groeit op op Schouwen-Duiveland. Mis je hier iets?

,,Hier is weinig te doen voor jeugd. In de winter is het helemaal stil. Even shoppen, zoals in de stad, kan niet. Heeft ook zijn voordelen. Renesse is rustig en we doen lekker normaal. Wat ik mis, is een snelle ov-verbinding naar grote steden. Mijn broertje Fedde moet vijf keer per week naar Excelsior, waar hij in de jeugdopleiding voetbalt. Twee uur heen, twee uur terug vanuit Rotterdam. Met veel overstappen, ondanks de snelle interliner.”

Naam: Binck Raats Geboren: 25 maart 2005 Woonplaats: Renesse Woont samen met: vader Bart, moeder Vivien en broertje Fedde van 14 jaar. Huisdieren: Hond Puk, een jack russel. School: vwo 6 op het Pieter Zeeman Lyceum Hobby’s: muziek maken en kickboksen Bijbaantje: Bij De Zoom. Glazen ophalen, dat soort klussen. Verliefd: Nee.