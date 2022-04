Ouwerkerk ‘adopteert’ Stanislav, het dorp waar Anastasiia het allerliefst wil zijn

Van Zeeuwse ridder tot Fong Leng in gemeente­huis van Zierikzee; aanloop naar groots historisch feest

ZIERIKZEE - Een bonte verzameling vanaf het kostuum van ridder Willem rond 1300 tot creaties van moderne ontwerpers als Fong Leng en de uit Zierikzee afkomstige Sjaak Hullekes is vanaf 15 april te zien tijdens de expositie ‘Walk of Fame’ in Zierikzee. Als opmaat voor een groots feest.

