Ouderen steeds vaker de dupe van oplichters; ‘Ik zat te trillen op mijn stoel van alle spanning’

Het is botenbal voor de broers Van Ast uit Brouwersha­ven: een eindeloze rij jachten verdwijnt in de loods

Zit de zomer er op, dan breekt een hectische tijd aan voor Jos en Hans van Ast in Brouwershaven. Tien weken lang is het bal. Strijken de broers masten, liften ze jachten uit het water, spoelen ze schepen schoon en geven ze ze een plaatsje in de megaloods van hun winterbergingsbedrijf vlakbij de loskade in Brouwershaven. Het is pezen én genieten tegelijk, vooral door de veelzijdigheid. ,,We plakken postzegels en halen boten eruit. Van A tot Z mogen we hier alles doen.”

1 november