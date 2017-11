Ouderen rocken in video Royal Engineers

video Blikmuseum heeft uniek pronkstuk in handen

14:57 RENESSE - Er is er maar eentje van in Nederland, voor zover Annemarie Heiligers weet. En hij staat bij haar in blikmuseum De Blikvanger in Renesse. Het zeldzame Drosteblikje voor chocoladekorrels uit circa 1928 bemachtigde een plaats in het vorige week uitgebrachte boek van blikverzamelaar Job Koens: 'Droste, een blik waardig'.