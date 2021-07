Ouder kind is wapen in de strijd tegen taalachterstand op Schouwen-Duivelandse basisscholen

Voor een coronatoe­gangs­be­wijs kun je vanaf maandag naar de oude Lidl in Zierikzee

2 juli ZIERIKZEE - Schouwen-Duivelanders kunnen vanaf maandag in Zierikzee terecht voor een toegangstest voor bijvoorbeeld een restaurant- of concertbezoek. Het Twentse bedrijf Hestia opent een testlocatie in het voormalige Lidl-pand aan de Schelphoekstraat in Zierikzee.