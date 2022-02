Oude Duivelandse meestoof en cichoreifabriek begint aan nieuw leven als showroom voor pizza-ovens

De Watersnood­ramp is nooit voorbij: ‘1 februari is een klotedag’

Stoffel Hillebrands vader verloor bij de Watersnoodramp z’n moeder en z'n broer. En van zijn moeder verdronk de helft van de familie. Maar er over praten? ,,Nooit. Mijn moeder heeft er nooit ook maar één woord over gezegd.” Nog altijd staat de Ouwerkerker (83) zelf één dag per jaar met een zwaar gemoed op. ,,1 Februari is een ‘klotedag’. Het went nooit. Ik zei het vanmorgen nog tegen m'n vrouw: ik heb gewoon een rotdag.”

1 februari