Oude bediendenwoning kreeg een tweede leven waarbij duurzaamheid hoog in het vaandel staat

Kustwacht bezorgd over veiligheid Ooster­schel­de

9:38 MIDDELBURG - De Kustwacht Nederland maakt zich zorgen over de veiligheid in het oostelijk deel van de Oosterschelde. Ze vraagt de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) daarom de zoek- en reddingscapaciteit te vergroten. Het bestuur van de VRZ verwacht in december de Kustwacht te laten weten hoe het probleem op te lossen is.