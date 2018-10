Oude ambacht van garnalenvissen met paarden herleeft in Westenschouwen

Eentje loopt alleen. Dat is Timo met zijn berijdster Joyce Blom uit Burgh-Haamstede. De paarden slepen netten voort om garnalen te vissen. Paardenman Jaco Groenendijk uit Noordwelle vindt dit het mooiste dat er is. ,,Ik wil de oude tradities zoals deze in ere houden.” Daarom organiseert hij demonstraties zoals deze. Joyce was er vorig jaar ook bij. ,,Het is leuk om te doen. Je paard moet wel goed in het tuig lopen, maar die van mij is alles gewend.”