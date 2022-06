Oud-wethouder Roel van der Wekken (79) overleden; ‘Hij was echt een mastodont binnen het CDA’

NIEUWERKERK -Voormalig wethouder Roel van der Wekken is in zijn woonplaats Nieuwerkerk overleden na een kort ziekbed. De CDA-er was van 1982 tot 2010 onafgebroken actief in de politiek op Schouwen-Duiveland. Eerst als raadslid in het nog zelfstandige Brouwershaven en vanaf 1997 in de eilandelijke gemeente.

,,Hij was echt een mastodont binnen het CDA", typeert huidig wethouder Daniël Joppe zijn partijgenoot, ,,tot het laatst toe actief betrokken bij de lokale politiek. De laatste ledenvergadering was hij er ook gewoon nog bij. Af en toe bromde hij mij -gevraagd of ongevraagd- een goed advies in de oren. Roel stak zijn mening niet onder stoelen of banken. Je wist altijd wat je aan hem had. Als hij het ergens niet mee eens was, zei hij dat. Maar ook als hij het er wél mee eens was, liet hij dat ook altijd blijken. Hij zal enorm gemist worden.”

Quote Af en toe bromde hij mij -gevraagd of ongevraagd een goed advies in de oren. wethouder Daniël Joppe, Schouwen-Duiveland

Van der Wekken was in het dagelijks leven agrariër in Zonnemaire. In 1982 werd hij voor het CDA raadslid in de toenmalige gemeente Brouwershaven. Na de herindeling in 1997 stapte hij mee over naar de nieuwe gemeente Schouwen-Duiveland. Door het vertrek van het voltallige college vanwege de uit de hand gelopen kosten rond de archeologische opgravingen bij de Nobelpoort in 2004, trad Van der Wekken voor het CDA tussentijds aan als wethouder. Hij bleef op die post tot 2010, toen het CDA na de verkiezingen niet terugkeerde in het dagelijks gemeentebestuur.

Verzelfstandiging openbaar basisonderwijs

Als Joppe zoekt naar wat wapenfeiten die zijn overleden partijgenoot vallen toe te dichten, dan noemt hij zonder aarzeling de verzelfstandiging van het openbaar basisonderwijs op het eiland en het onder de vleugels van woningcorporatie Zeeuwland brengen van de dorpshuizen. Ook het huidige bestemmingsplan buitengebied komt nog uit zijn koker. ,,Tot op de dag van vandaag wordt daar mee gewerkt. Dan gaat het bijvoorbeeld over de zogenoemde nieuwe economische dragers. Daarmee worden mogelijkheden geschapen om ook andere economische activiteiten te ontwikkelen in het buitengebied anders dan agrarische. Dat is echt een fikse impuls voor de levendigheid van ons buitengebied", benadrukt Joppe.

,,Roel heeft er voor gezorgd dat boeren grotere schuren konden bouwen, zodat ze beter uit de voeten konden met hun bedrijf. Het feit dat hij zelf agrariër was, heeft zijn beleid ongetwijfeld gekleurd, in de positieve zin van het woord. Broodnuchter! Hij was écht niet van de praatjes.”

Van der Wekken werd 79 jaar. Woensdag is er een herdenkingsdienst in de Ichtuskerk in Brouwershaven. Aansluitend wordt hij in Zonnemaire begraven.