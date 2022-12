Oud-raadslid Peter Legemate (58) overleden aan spierziekte ALS

necrologieOud-raadslid Peter Legemate uit Zierikzee is gisteravond overleden. Hij kwam in maart dit jaar voor de ChristenUnie in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland.

Kort na zijn verkiezing bleek dat hij leed aan de spierziekte ALS. Omdat zijn gezondheid snel achteruit ging, zag Legemate zich in september genoodzaakt zijn zetel beschikbaar te stellen aan zijn fractievolger Erika Kater. Peter Legemate zou in januari 59 jaar zijn geworden.

Quote Als hij niks te zeggen had, nam hij het woord ook niet. En als hij sprak, was dat kort, krachtig en altijd met humor. Erika Kater, fractievoorzitter ChristenUnie ,,Een humoristische man, nuchter. Als hij niks te zeggen had, nam hij het woord ook niet. En wanneer hij sprak, was dat kort, krachtig en altijd met humor. Christelijk-sociaal.” Dat is hoe Kater haar partijgenoot zal herinneren. Net als anderen binnen en ook buiten het politieke speelveld op Schouwen-Duiveland is ze geschrokken van het tempo waarin de spierziekte Legemate fataal is geworden. Bij zijn vertrek in september probeerde hij nog eenmaal te spreken, maar hij moest zijn uitgeschreven dankwoord noodgedwongen doorschuiven naar buurman (SP-raadslid) John Schoon. Met een emotioneel en langdurig ovationeel applaus nam de raad afscheid van hem.

Legemate maakte in 2017 zijn opwachting op het politieke toneel, als de nummer twee op de lijst achter Johan Pannekoek. Bij de verkiezingen in 2018 sleepte de ChristenUnie één zetel in de wacht en moest Legemate genoegen nemen met een plek in de steunfractie. Die positie veranderde toen Pannekoek na een conflict met het eilandelijke partijbestuur overstapte naar het CDA en de ChristenUnie daarmee de enige raadszetel kwijt raakte.

Inzet beloond met terugkeer in de raad

Om de stem van 1198 kiezers niet verloren te laten gaan, kreeg Legemate van de raad de mogelijkheid namens zijn partij toch mee te blijven praten in de raadscommissies. Die inzet werd bij de recente verkiezingen in maart beloond met terugkeer van de CU (wederom met één zetel) in de gemeenteraad. Legemate kreeg 653 van de 1168 stemmen achter zijn naam. In de korte tijd dat hij politiek actief was, ontpopte de agrarisch ondernemer zich als pleitbezorger voor zijn persoonlijke achterban. Hij hechtte aan bloemrijke akkerranden ter bevordering van de biodiversiteit.

Legemate woonde op de ouderlijke boerderij aan de rand van Zierikzee, achter ‘s Heer Laurensdorp. De karakteristieke ruim honderd jaar oude, zwart-geteerde, houten schuur op zijn erf deed in 2014 dienst bij opnames van de speelfilm over het leven van Michiel de Ruyter in 2014. In 2017 was de schuur het decor van het historisch locatietheater over de Eerste Wereldoorlog van de Rederijkers Zierikzee. Vanwege de matige bouwkundige staat liet Legemate de schuur in 2019 afbreken en vervangen door garage- en opslagboxen.