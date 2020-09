Oud-raadslid klaagt over afhandeling van klachten: ‘Ik weet nu hoe burgers zich voelen’

Hoeijmakers beklaagde zich eind 2018 over een akkefietje dat die zomer had plaatsgevonden. Pas eind 2019 kreeg hij antwoord. Maar inmiddels had hij over de trage afhandeling ook alweer een klacht ingediend. De ironie wil dat die klacht nog altijd in behandeling is. Over beide zaken is Hoeijmakers naar de Zeeuwse Ombudsman gestapt.