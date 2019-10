Otto Wunderbar waait aan op Oktoberfest in druk Renesse

Twee Duitse gezinnen storten zich vol overgave op het bierpul werpen op het evenemententerrein aan de Hogezoom. Gewoon omdat het leuk is, zegt een Duitse die toekijkt hoe haar gezin en vrienden met de plastic pullen gooien. Het is de derde keer dat ze Renesse bezoekt. Niet per se voor het Oktoberfest, maar voor het totale plaatje. ,,Alles hier is goed. Het strand is supermooi en je hebt allemaal van die leuke kleine stadjes. Heel speciaal.”

Over de koppen

Meer toeristen, waaronder heel veel Duitsers, hebben Renesse gevonden. Op de markt aan de Hogezoom kun je bijna over de koppen lopen. Het aanbod in de kramen is enorm. Zomerse Ibizaspullen hebben plaatsgemaakt voor vesten en shawls. Die seizoenspreiding doet wel wat, zegt organisator van het Oktoberfest Jeroen Giele van Pinky en De Zoom. ,,Al blijf je wel afhankelijk van het weer. Als het regent, zie je niemand.”

De slechte weersverwachting dreigde even roet in het eten te gooien bij de derde editie van het Oktoberfest. Onterecht zo bleek naderhand, want een groot deel van de dag was het heerlijk weer. Maar om ellende voor te zijn werd in allerijl een tent opgezet (,,Dat is de eerste keer bij het Oktoberfest") en andere aanpassingen gedaan. ,,Ik heb ontzettend veel medewerking gekregen van allerlei ondernemers hier en van mijn personeel. Geweldig vind ik dat. Alleen samen kun je dit soort dingen blijven organiseren.”