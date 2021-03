Oranjefan uit Zierikzee wordt nieuw gezicht Nederlands voetbalelftal: ‘Rotgeintje, dacht ik eerst’

Staat er een beetje voetbalwedstrijd op het programma, dan hijst de in Amsterdam geboren Zierikzeeënaar zijn omvangrijke postuur steevast in passend tenue. In de eerste plaats voor zijn ‘cluppie’ uit de hoofdstad. Maar zodra de oranje leeuwen de grasmat op worden gedreven, trekt Drubbel alles uit de kast om het nationale elftal aan te moedigen. ,,Of dat nou thuis of in het café voor de televisie is, of live in het stadion, dat maakt me eigenlijk niks uit. Ik ga er voor! En het allerbelangrijkste: in voor- en tegenspoed.”