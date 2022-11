Oranje schijnwerpers aan voor een veiligere wereld voor vrouwen

Ook in de gemeente Schouwen-Duiveland gebeuren er vervelende dingen achter de voordeur waarbij vrouwen en meisjes slachtoffer zijn. Het is niet iets dat alleen ver weg gebeurt of alleen in andere landen. Daarom hebben de Verenigde Naties de wereldwijde campagne Orange the World om geweld tegen vrouwen een halt toe te roepen. In ons land leidt UN Women de campagne in samenwerking met Zonta Nederland en de Soroptimistenclubs die beide opkomen voor de rechten van vrouwen. Van 25 november, de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen tot en met 10 december, de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens, 16 dagen lang, worden voornamelijk gebouwen en objecten oranje verlicht. Oranje is de kleur van zonsopgang en staat in de campagne voor de dageraad in een wereld zonder geweld tegen vrouwen.