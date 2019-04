Optocht door Oosterland

De vader van Shane IJzelenberg had weer flink zijn best gedaan om zijn zoon te laten opvallen. Verkleed als Neptunus op een rots skelterde de 7-jarige door Oosterland. ,,Vorig jaar had ik de optocht gewonnen", glunderde Shane. ,,Toen was ik kapitein Haak. Nu heb ik een baard die kriebelt.”