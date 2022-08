Opsteker voor het dorp, Hema komt naar Burgh-Haamstede

Het is nog even geduld hebben, maar medio 2023 kun je dan in Haamstede ook de enige echte HEMA rookworst kopen. Franchisenemer Jan Willem van Dis, ook eigenaar van de Hema-vestiging in Zierikzee, is van plan aan de Noordstraat de tweede Hema van het eiland te openen. Met zo’n vierhonderd vierkante meter is het een kleine vestiging, maar dat maakt het dorp niet uit. Het is toch een Hema.