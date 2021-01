Oproep tot massaal verzet tegen maatregelen: Horeca-ondernemer Fred Kramer heeft het helemaal gehad met die corona

De post heeft op het platform ZierikzeeNieuws een storm aan reacties opgeleverd, waarvan veelal negatief. Kramer wordt verweten dat hij de noodzaak van de maatregelen niet serieus neemt en kwetsbare doelgroepen schoffeert. ,,De zwakkeren moeten binnen blijven. Dan kunnen wij open”, reageert hij daar vervolgens zelf weer op. Anderen vallen hem bij, omdat de lockdown volgens hen amper in verhouding staat tot het probleem. Niet dat de horeca-ondernemer serieus van plan was zijn hotel-restaurant aan het Havenplein zondag open te zetten voor klanten. ,,Natuurlijk niet”, zegt hij daar drie dagen later over. ,,Het was aanvankelijk bedoeld om aan te sluiten bij de landelijke protestactie vanuit de horeca. Maar die is teruggedraaid. Ze willen nu in principe gelijk opgaan met de winkels. Dus blijf ik voorlopig ook gewoon nog dicht.”