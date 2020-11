Oppositie klaagt over slechte communicatie met inwoners over gemeentelijke projecten; ‘Het zegt ook iets over ons als raad’

‘Geen Opel Kadettjes in bouwgebied Noorderpol­der’

30 oktober DEN HAAG/ZIERIKZEE - De gemeente Schouwen-Duiveland wil ontwikkelaar AM Zeeland bv geen vergunningen geven voor twee keer negen eengezinswoningen aan de straten Peilschaal en Winterpeil in nieuwbouwgebied Noorderpolder in Zierikzee. ,,Geen Opel Kadettjes meer, oneerbiedig gezegd’’, zei een vertegenwoordigster van de gemeente vrijdag voor de Raad van State in Den Haag. Aan gezinswoningen is volgens de gemeente geen behoefte in de krimpregio.