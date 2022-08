Oppepper voor behoud van erfgoed op Schouwen-Duiveland: acht gegadigden dingen mee naar de geldprijs

Henk Dalebout uit Zierikzee, molen De Graanhalm in Burgh-Haamstede, Stichting Hobby Schaapskooi Zierikzee, de zes Straôcomités, de vereniging Stad en Lande, La Baguette in Burgh-Haamstede, projectboerderij De Kievitshoek in Dreischor en Stichting Cultuur en Erfgoed Brouwershaven zijn aangemeld voor de Erfgoedprijs 2022. Die prijs reikt de gemeente om de twee jaar uit aan personen, organisaties of instellingen die zich inspannen voor de restauratie, het behoud of herbestemmen van een monument of erfgoed.