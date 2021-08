Opnieuw onrustig op Schouwen: vijf jongeren aangehouden na vechtpartij in Renesse

Schouwen mag meer bouwen; ‘Nu het bouwtempo nog even flink opschroe­ven’

30 juli ZIERIKZEE - ,,Kom maar op”, daagt wethouder Daniël Joppe huizenbouwers uit. Schouwen-Duiveland mag de komende tien jaar nog eens 235 extra woningen uit de grond stampen bovenop de 460 die al in januari zijn toegezegd. ,,Niet alleen in Zierikzee, óók in de dorpen. Als de onderbouwing van een plan maar klopt. Want daar wringt de schoen vaak.”