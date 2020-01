Openbaar Ministerie houdt vast aan celstraf voor veroorzaker dodelijk ongeluk bij Schuddebeurs

Christe­lijk begelei­dings­cen­trum in Scharendij­ke: ‘Die hele ellende met de inspectie heeft ook goede dingen gebracht’

7 januari SCHARENDIJKE - Aan de hand. Treffender had de naam van het christelijke begeleidingscentrum in Scharendijke niet kunnen zijn. Want er was inderdaad iets aan de hand, toen de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd drie maanden geleden de alarmbellen deed rinkelen. Maar nu nemen de begeleiders weer goede dingen aan de hand. Kinderen in de ene, God in de andere.