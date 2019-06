Open Dag van Bouw bij Mondragon Zierikzee

Scooter­rijd­ster ernstig gewond door aanrijding in Bruinisse

14 juni BRUINISSE - Een scooterrijdster is vanmiddag in Bruinisse ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Het ongeluk gebeurde rond 13.30 uur bij de parkeerplaats aan de Parallelweg langs de N59. De vrouw die op de scooter reed is met de ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De verkeerspolitie heeft ter plaatse onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk.