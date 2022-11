Op zoek naar de pareltjes tussen het enorme aanbod van de Renesser boekenmarkt

Loopt als een trein

Wim kijkt terug op zijn tijd als organisator: ,,In 2011 hebben we de boekenmarkt voor het eerst in deze vorm georganiseerd. Voor die tijd hadden we altijd een kraam bij de kerk tijdens de markt. We verkochten boeken, platen en cd’s, de aanvoer was groot. Aan de Hogezoom was een opslag. Ik ben erbij gekomen om te helpen met sorteren. In november 2011 hielden we in de kerk een boekenmarkt en dat liep als een trein.” De aanvoer werd daarna groter dan er verkocht kon worden. En zo besloot de organisatie dat er twee keer per jaar een boekenmarkt kwam. In mei en november.