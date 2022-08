Op wat hobbels na is het goed toeven in Noordwelle voor het circus van de Power Horse Competition

Op een paard gezet

Ook al zit hij al twintig jaar in de wedstrijdleiding van de Power Horse competitie, het gaat Andrie de Buck niet vervelen. Dan was hij er ook gelijk mee gestopt. Het leuke is dat steeds nieuwe mensen zich aan het front melden om mee te doen, legt hij uit. ,,Zeker toen er vanwege corona geen wedstrijden waren. Vanochtend kwam er nog iemand naar me toe: of ik nog kon herinneren dat ik zijn dochter op een paard had gezet. Toen was ze nog maar klein.” Hij heft zijn hand tot aan zijn schouder. ,,Nu is ze zeventien en zo! Nee, die herkende ik niet meer."