Op Schouwen-Duiveland mag geen enkele plastic ballon meer worden opgelaten

Schouwen-Duiveland kende al een ballonnenverbod bij grotere evenementen. Op initiatief van GroenLinks en de ChristenUnie is dat nu uitgebreid tot feestelijke openingen en festiviteiten waar geen vergunning voor nodig is. De motie werd donderdag unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Enige aarzeling was er nog wel bij de SGP: ,,Hoe ver moet je gaan om de burgers dit op te leggen? Ik denk dat ze zelf ook wel snappen dat ze dit niet meer moeten doen?”, hoopte fractievoorzitter Florus van der Paauw. Initiatiefneemster Femke de Vries (GroenLinks) heeft die hoop ook, zo reageerde ze. ,,Maar dat is niet voldoende.”

Top 5

Restanten van ballonnen staan in de top vijf van zwerfvuil op de Nederlandse stranden. Op een stuk van honderd meter worden gemiddeld twaalf tot zestien ballonnen - of wat daar van over is - gevonden. Onderzoek heeft eveneens aangetoond, aldus De Vries, dat ballonnen die op Schouwen-Duiveland worden opgelaten ‘zelfs tot op het strand van Normandië overlast veroorzaken'. Vissen en vogels eten die rommel op en gaan er aan dood.