Op Schouwen-Duiveland fiets je voor je eten

Ruzie over verzetten auto’s mondt uit in mishande­ling in Goes

Een handgemeen tussen twee mannen zorgde voor een aanhouding op een bedrijventerrein aan de Columbusweg in Goes. Mogelijk hadden we twee onenigheid over het verzetten van auto's. De verdachte 28-jarige uit Goes ging het slachtoffer te lijf en verwondde hem aan het gezicht. Hij werd aangehouden voor mishandeling.