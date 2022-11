Op retraite in het buitengebied van Burgh-Haamstede: Land aan Zee opent in september volgend jaar

De plannen van de twee Belgische initiatiefnemers werden door covid en de oorlog in Oekraïne erg vertraagd. ,,Maar niettemin zijn we naast de bouw al volop bezig met programmatie, werking, commmunitybuilding”, laat Liselotte Baeijaert weten. ,,De ruwbouw van het centrum wordt momenteel afgewerkt. Daarna heb ik tweeduizend vierkante meter in te richten. Daarvoor zoek ik nog iemand die mij kan helpen. Een sobere inrichting zal het worden. Met ook tweedehandsspullen. Dat is milieubewuster. Maar er zit dan meer ziel in de inrichting. Het is authentieker.”