Op pad via de oude strafbedevaartroute naar Dreischor, maar dan wel op een eigentijdse manier

Bewoners zien hun huizen scheuren en willen af van het vrachtver­keer in de Weststraat in Zierikzee

4 juni ZIERIKZEE - Tien jaar na het verschijnen van een kritisch rapport van onderzoeksbureau Fugro lijkt er wat te gaan gebeuren aan de verkeerssituatie in de Weststraat in Zierikzee. Dat de hele binnenstad sinds deze maand vergunningsgebied is geworden helpt al, maar dat is nog niet genoeg vinden bewoners. ,,We willen af van de vrachtwagens.”