Op je telefoon zoeken naar een graf: gemeente Schouwen-Duiveland vindt grafzuilen op de begraafplaats te duur

De gemeente Schouwen-Duiveland hanteert twee vormen van grafruimen: bovengronds en ondergronds. Meestal gebeurt het allebei tegelijk als een begraafplaats vol is, maar als alleen de grafrechten of de uitgiftetermijn zijn verlopen of als er afstand is gedaan van een graf, haalt de gemeente alleen het grafmonument weg. Dat is een zogeheten bovengrondse ruiming. Daarbij rees de vraag: hoe kun je nou zien welke persoon daar begraven ligt? Drie jaar geleden kwam een aantal partijen (SGP, VVD, CDA en Hart voor Schouwen-Duiveland) daarom met een motie op de proppen voor herkenbaarheid van graven waarvan de grafsteen verwijderd is.