Op historische grond: Bas Bijkerk woont waar betovergrootvader Klaas ooit een huis bouwde

Restaura­tie van Zuidwelle­brug in Zierikzee is eindelijk klaar

19 november ZIERIKZEE - Het was me het klusje wel. Maar eindelijk is de Zuidwellebrug, de twee eeuwen-oude verbinding over de gracht naar het centrum, helemaal in oude luister hersteld. Na drie en een half jaar plannen en uitvoeren, werden donderdag de puntjes op de i gezet.