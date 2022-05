Op dorpsschool De Klimop is schaken een regelrechte hit

De bel is al gegaan, maar de klas zit nog bomvol. Het is schaken op de dinsdagmiddag na schooltijd op de Obaseschool in Dreischor. Dat begon in het najaar en nog altijd doet de meerderheid van de bovenbouwleerlingen trouw aan de naschoolse activiteit mee. ,,We gaan er nu toch maar mee stoppen. We willen gaan typen na schooltijd. Maar volgend jaar gaan we gewoon weer door.”