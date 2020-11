‘Oosterschelde het schoonste water van Europa? Dan zijn andere wateren nóg meer vervuild!’

19-jarige man uit Bruinisse opgepakt voor poging doodslag

20 november BRUINISSE - Een 19-jarige man uit Bruinisse is in de nacht van donderdag op vrijdag in zijn woning opgepakt op verdenking van poging tot doodslag. De man heeft mogelijk donderdagavond een 22-jarige man uit de gemeente Schouwen-Duiveland verwond. Het slachtoffer werd rond 19.45 uur met een steekwond aangetroffen in de brandgang van de Acacialaan in Bruinisse.