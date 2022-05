Oorlogsverhaal is actueler dan ooit

Drie jaar geleden maakte de voorstelling Lied zonder vrijheid grote indruk op het publiek. De roep om een terugkeer hield onverminderd aan en daarom is er nu een reprise. ,,Met de nodige nieuwe elementen”, vertelt Mar van der Veer. Hij is dirigent en pianist van Ensemble Waisisi uit Zierikzee, dat bestaat uit elf zangeressen. Sinds de oprichting in 2003 gaf de groep diverse optredens en in 2011 werkte het voor het eerst mee aan een theatervoorstelling. ,,Deze voorstelling is een coproductie van ons ensemble met de leden van Elly Geelhoed Ballet en diverse gastacteurs.”