Oorlog in Oekraïne geeft dodenherdenking actuele lading

Burgemeester Jack van der Hoek stond daar woensdagavond uitgebreid bij stil. ,,Opníeuw is er een machtige leider, van een machtig land, die uit is op de verovering van buitenlands grondgebied. Opníeuw worden drogredenen verzonnen om de inval te rechtvaardigen. Opníeuw is er een internationale gemeenschap die in woorden eensgezind reageert en veroordeelt, maar in daden deels machteloos staat of sporen van verdeeldheid laat zien”, trok Van der Hoek parallellen met het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog.